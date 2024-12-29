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Главы МИД РФ и Иордании высказались за сохранение единства Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман Сафади в телефонном разговоре в воскресенье подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее, сообщил МИД РФ.

"Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего - сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии и способных оказать позитивное влияние на поиск общенационального консенсуса", - говорится в сообщении.

Министры "условились продолжать тесное взаимодействие по продвижению упомянутых выше подходов", говорится в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров СБ ООН Айман Сафади
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