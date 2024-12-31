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Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество между Китаем и РФ выходит на более высокий уровень

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В условиях турбулентной международной ситуации Китай и Россия продолжают развивать отношения в направлении неприсоединения, отказа от конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Под руководством выработанной нами стратегии китайско-российское политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество продолжают подниматься на более высокий уровень", - написал китайский руководитель президенту РФ Владимиру Путину в поздравительной телеграмме по случаю Нового года, опубликованной на сайте МИД КНР.

Си Цзиньпин выразил уверенность, в том, что сотрудничество между двумя странами в различных областях "будет и впредь открывать новые возможности для развития".

Он отметил, что за прошедший год состоялись три его встречи с Путиным, они поддерживали постоянную связь посредством телефонных звонков, писем и другими способами, откровенно обсуждали двусторонние отношения и основные международные и региональные проблемы, представляющие общий интерес, и "достигли широкого консенсуса".

Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать поддерживать тесные контакты с президентом России для "укрепления и углубления китайско-российских отношений в новую эпоху, развития постоянной добрососедской дружбы, всестороннего стратегического сотрудничества".

МИД сообщил, что "президент Путин от всего сердца поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим Новым годом и праздником Весны и пожелал китайскому народу счастья и благополучия".

В сообщении отмечается, что телеграммами обменялись также главы правительств двух стран Ли Цян и Михаил Мишустин.

МИД КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
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