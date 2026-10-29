Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару заявил, что считает себя победителем голосования и намерен продолжить политическую борьбу из-за границы.

"Хочу сказать бразильскому народу, что я - избранный президент, а те люди, которые "украли" выборы - преступники и тираны", - заявил он в обращении в соцсети X.

Болсонару выразил надежду, что мировое сообщество "не сделает вид, что все произошедшее в Бразилии - это нормально".

Он пообещал, что его политическая борьба продолжится "до тех пор, пока Бразилия не станет свободной страной".

Своей побег в США Болсонару сравнил с судьбой таких исторических личностей как Шарль де Голь и Хосе Марти.

Агентство ЭФЭ отмечает, что Болсонару не привел никаких доказательств того, что выборы в Бразилии были нечестными. Оно напоминает, что все бразильские политические партии признали результаты голосования, в том числе Либеральная партия Бразилии, выдвинувшая Болсонару кандидатом в президенты.

Выборы состоялись в воскресенье, на них действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания. Болсонару не признал поражение и улетел в США.