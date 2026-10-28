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Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Консультации РФ-США-Украина состоятся точно после 4 ноября, все будет зависеть в том числе от обстановки на поле боя, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Дата тоже будет (определена - ИФ). Это ясно, что будет после 4 ноября", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, этот вопрос "тоже будет зависеть от обстановки на поле боя и вообще обстановки".

"Вы помните, почему был отменен предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован, но потом сами украинцы его сорвали", - продолжил Ушаков.

Комментируя слова премьера Польши Дональда Туска о том, что трехсторонние консультации могут пройти 4 ноября, помощник российского президента заметил: "Пока еще мы не передавали никаких сигналов".

Кроме того, Ушаков сказал, что состав российской делегации объявят позже.

"У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет определен", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ушаков отдельно подчеркнул, что контакты планируются "по линии представителей России, Украины и США, именно представителей".

Юрий Ушаков США Украина
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Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

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