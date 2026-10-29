Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон разрешил экс-кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару въехать в страну, однако заверил, что не станет вмешиваться в ситуацию.

"Мы дали ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Огайо.

Он повторил, что "не занимает никакой позиции" по поводу прошедших выборов президента Бразилии.

Самолет, на борту которого находились Болсонару, его жена и две дочери, в среду приземлился в Майами.

В ночь на четверг Болсонару написал в соцсети X, что считает себя победителем голосования и намерен продолжить политическую борьбу из-за границы.

По данным СМИ, решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.