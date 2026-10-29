Поиск

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару
Дональд Трамп
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон разрешил экс-кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару въехать в страну, однако заверил, что не станет вмешиваться в ситуацию.

"Мы дали ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Огайо.

В миреБолсонару заявил, что считает себя избранным президентом БразилииБолсонару заявил, что считает себя избранным президентом БразилииЧитать подробнее

Он повторил, что "не занимает никакой позиции" по поводу прошедших выборов президента Бразилии.

Самолет, на борту которого находились Болсонару, его жена и две дочери, в среду приземлился в Майами.

В ночь на четверг Болсонару написал в соцсети X, что считает себя победителем голосования и намерен продолжить политическую борьбу из-за границы.

По данным СМИ, решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

Дональд Трамп Флавиу Болсонару
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

 Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

 Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

EFE сообщило о прибытии Болсонару с семьей в Майами

Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

 Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

ЕС не будет импортировать российский газ вне зависимости от событий вокруг Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12624 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3992 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов