Хакеры раскрыли личности тысяч сотрудников министерства внутренней безопасности США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хакеры раскрыли личности тысяч сотрудников министерства внутренней безопасности США в результате взлома защищенной базы данных ведомства, сообщает газета The Washington Post.

В сеть попали имена и контактная информация более 41 тыс. сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля, таможенно-пограничной службы и других ведомств министерства, в том числе некоторых следователей, работающих под прикрытием.

Группа хакеров, называющая себя "Департаментом мира", сообщила в интернете, что она получила доступ к защищенным базам данных министерства внутренней безопасности через вход в систему, которую используют сотрудники ведомства.

Министерство внутренней безопасности заявило, что "знает о потенциальной утечке" и "работает над тем, чтобы быстро и эффективно урегулировать ситуацию".

"Мы серьезно относимся ко всем угрозам безопасности наших сотрудников и офицеров и будем работать над тем, чтобы обеспечить их надлежащую защиту. Мы сообщим общественности, когда появится дополнительная информация", - говорится в заявлении ведомства.

В материалах, опубликованных хакерской группой в интернете, говорится, что ее цель - усилить контроль и повысить прозрачность работы министерства внутренней безопасности. В последние два года это ведомство активно реализует программу массовой депортации, проводимой администрацией президента США Дональдом Трампом.

Нынешние и бывшие сотрудники министерства внутренней безопасности США заявили изданию, что подобная утечка информации является беспрецедентной в истории ведомства.

Джон Сэндвег, исполнявший обязанности директора службы иммиграции и таможенного контроля при администрации президента Барака Обамы, назвал утечку "кошмарным сценарием". Раскрытие имен офицеров и агентов подвергает их "большой опасности", сказал он, и может поставить под угрозу уголовные расследования в отношении банд и наркокартелей.

Взлом произошел через несколько недель после того, как другая хакерская группа заявила, что похитила данные тысяч сотрудников ФБР, что вызвало опасения, что эти данные могут быть использованы иностранными спецслужбами и преступными группировками.