Поиск

Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию
Министр войны США Пит Хегсет
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр войны Пит Хегсет отправил в отставку начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Бретта Сильвию, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

"Ранее на этой неделе главный специалист Пентагона по планированию, генерал-лейтенант армии Бретт Сильвия, был уволен из Объединенного комитета начальников штабов. Никаких объяснений дано не было", - пишет издание.

Уточняется, что пока неизвестно, кто возьмет на себя его обязанности.

Среди причин увольнения Сильвии собеседники издания назвали то, что Хегсет потерял к нему доверие, а также разногласия генерала с заместителем шефа Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби .

Журнал подчеркивает, что за время нахождения Хегсета во главе Пентагона ушли в отставку в общей сложности 26 адмиралов и генералов.

Atlantic отмечает, что увольнение Сильвии произошло в неподходящий момент, учитывая сообщения ряда СМИ о готовящихся ударах США по Ирану после промежуточных выборов.

Издание напоминает, что планы администрации США в отношении Ирана варьируются от кратковременных ударов по ядерным объектам до более длительной кампании, направленной на то, чтобы подтолкнуть правительство Исламской республики к переговорам.

Так, по данным портала Axios, операция США будет включать в себя неделю массированных ударов по иранскому руководству, энергетическим, ядерным объектам и инфраструктуре. Источники портала заявили, что начальник штаба армии обороны Израиля генерал Эяль Замир обсудил в понедельник с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) Брэдом Купером возможные действия.

В то же время The Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщает, что официальные лица США призвали несколько стран Ближнего Востока и региональных союзников быть готовыми к возможному возобновлению военных действий против Ирана после промежуточных выборов в США, а также к тому, что Тегеран попытается нанести им ответный удар.

Пентагон Пит Хегсет Бретт Сильвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

 Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

 Глава МИД Словакии поддержал назначение представителя ЕС на переговорах по Украине

Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

 Трамп заверил, что не будет вмешиваться в ситуацию с Болсонару

Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

 Болсонару заявил, что считает себя избранным президентом Бразилии

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина пройдут точно после 4 ноября

Хуситы обстреляли ракетами аэропорт Адена в Йемене

Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

 Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Что произошло за день: среда, 28 октября

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

 Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12630 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3993 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов