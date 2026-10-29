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Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Атака БПЛА на Московский регион, заявление Болсонару, ракетные удары по аэропорту Адена в Йемене, увольнение главного специалиста Пентагона по планированию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Консультации РФ-США-Украина состоятся после 4 ноября. Состав российской делегации пока не определен, однако "костяк есть", сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

- Силы ПВО Минобороны отразили атаку 231 беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с вечера среды в сторону Московского региона летело 613 БПЛА. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостанавливали работу.

- Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон разрешил экс-кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару въехать в страну, однако заверил, что не станет вмешиваться в ситуацию.

- Болсонару заявил, что считает себя победителем голосования и намерен продолжить политическую борьбу из-за границы.

- Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, есть пострадавшие.

- Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,75-4% годовых.

- Шеф Пентагона Пит Хегсет уволил начальника управления стратегического планирования генерал-лейтенанта Бретта Сильвию, сообщил The Atlantic. Кто возьмет на себя его обязанности, пока неизвестно.

- Криштиану Роналду победил в голосовании "Золотой мяч всех времен", организованном на сайте футбольной премии. Победу португальцу принес сезон 2008 г., когда он играл за "Манчестер Юнайтед".

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