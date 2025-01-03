Следователи по делу президента Южной Кореи прибыли к нему в резиденцию для его ареста

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские следователи, которые ведут дело президента страны Юн Сок Еля, в пятницу прибыли к нему в резиденцию, чтобы его арестовать, сообщило агентство "Ренхап".

Для поддержания порядка в районе резиденции находится около 2,7 тыс. полицейских.

По данным "Ренхап", военные на территории резиденции пытаются воспрепятствовать аресту главы государства.

Адвокат Юн Сок Еля намерен обратиться в суд, поскольку считает ордер на арест недействительным.

"Исполнение незаконного и недействительного ордера не является законным", - заявил юрист агентству.

Ранее на этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Ранее в декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, в том числе бывший министр обороны Ким Ен Хен, нынешний и бывший руководители разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вона.