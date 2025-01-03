Служба безопасности президента Южной Кореи препятствует его аресту

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи из управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), прибывшие к резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Еля для его ареста, столкнулись с сопротивлением службы безопасности главы государства, сообщает агентство "Ренхап".

"Прокурорам и следователям противостоит служба безопасности президента перед резиденцией", - сказал агентству представитель полиции.

Следователи предъявили ордера на задержание Юн Сок Еля и обыск резиденции, но глава службы безопасности отказался впустить их в здание, отмечает агентство.

"Ренхап" отмечает, что у следственной группы для применения ордера на арест есть время до понедельника.

Ранее на этой неделе суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

Следователи запросили ордер на арест после того, как президент проигнорировал три повестки о явке на допрос.