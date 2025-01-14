Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования украинского кризиса ему нужно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Я знаю, что он хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис", - сказал он в интервью Newsmax.

По его словам, стремление ускорить проведение встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".

Как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорить о месте возможной встречи Путина и Трампа после его вступления в должность пока преждевременно.