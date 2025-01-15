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Советник Трампа по нацбезопасности призвал ускорить поставки оружия Тайваню

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Майк Уолтц, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности, заявил о необходимости ускорения поставок оружия Тайваню, сообщил портал Devdiscorse.

"Конгрессмен Майк Уолтц, назначенный будущим советником по национальной безопасности избранного президента Дональда Трампа, объявил о планах ускорить поставки оружия Тайваню", - говорится в публикации.

Отмечается, что, выступая в Вашингтоне, Уолтц подчеркнул наличие задолженности по поставкам военной техники, купленной Тайванем, на сумму $20 млрд. Он выразил надежду, что Тайвань получит необходимое вооружение без дальнейших задержек.

Этот шаг направлен на укрепление обороны Тайваня от потенциальной китайской агрессии и усиление сдерживания Китая, пишет Devdiscorse.

Тайвань Майк Уолтц Китай США
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