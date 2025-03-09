Поиск

В Минобороны КНР предостерегли от попыток добиваться независимости Тайваня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пекин не позволит силам, добивающимся независимости Тайваня, осуществить свои цели, заявил в воскресенье представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Чем более угрожающими станут сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", тем туже будет удавка на их шеях и острее меч над их головами", - приводит Channel News Asia его слова.

"Народно-освободительная армия Китая - сила, которая противодействует сепаратизму и способствует объединению", - отметил он.

Его заявления прозвучали во время "двух сессий" - важнейшего политического мероприятия КНР, когда заседают Всекитайское собрание народных представителей и Народный политический консультативный совет Китая.

У Цянь также сказал, что Китаю приходится иметь дело с одной из наиболее непростых ситуаций в сфере безопасности в мире, реагировать на сложные вызовы его суверенитету и территориальной целостности.

В миреРост расходов Китая на военные нужды составит в 2025 году 7,2%Читать подробнее

Channel News Asia напоминает, что ранее власти КНР объявили о росте оборонных расходов на 7,2%. Оборонный бюджет КНР - второй по величине в мире, однако предусмотренные на 2025 год траты примерно в $245 млрд все равно составляют менее трети от военных расходов США.

По информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2024 году военные затраты КНР составили 1,6% от ВВП.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государств есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета КНР, существования одного Китая.

Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NBC узнал о требовании Трампа от Киева для возобновления помощи уступок России

Лидер Сирии призвал сохранить мир и единство в стране

Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 марта

Верховный лидер Ирана отверг предложение Трампа о переговорах

Верховный лидер Ирана отверг предложение Трампа о переговорах

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

Что произошло за день: суббота, 8 марта

Опрос показал, что почти 60% французов согласны с увеличением оборонного бюджета

Опрос показал, что почти 60% французов согласны с увеличением оборонного бюджета

США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе358 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5971 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });