В Минобороны КНР предостерегли от попыток добиваться независимости Тайваня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пекин не позволит силам, добивающимся независимости Тайваня, осуществить свои цели, заявил в воскресенье представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Чем более угрожающими станут сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", тем туже будет удавка на их шеях и острее меч над их головами", - приводит Channel News Asia его слова.

"Народно-освободительная армия Китая - сила, которая противодействует сепаратизму и способствует объединению", - отметил он.

Его заявления прозвучали во время "двух сессий" - важнейшего политического мероприятия КНР, когда заседают Всекитайское собрание народных представителей и Народный политический консультативный совет Китая.

У Цянь также сказал, что Китаю приходится иметь дело с одной из наиболее непростых ситуаций в сфере безопасности в мире, реагировать на сложные вызовы его суверенитету и территориальной целостности.

Channel News Asia напоминает, что ранее власти КНР объявили о росте оборонных расходов на 7,2%. Оборонный бюджет КНР - второй по величине в мире, однако предусмотренные на 2025 год траты примерно в $245 млрд все равно составляют менее трети от военных расходов США.

По информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2024 году военные затраты КНР составили 1,6% от ВВП.