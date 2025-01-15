Президентские выборы в Польше пройдут в середине мая

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель польского сейма Шимон Холовня в среду подтвердил, что президентские выборы в стране пройдут 18 мая, второй тур в случае необходимости состоится 1 июня, сообщил телеканал Polsat.

Холовня подчеркнул, что даты согласованы с государственной избирательной комиссией. Он отметил, что ожидает официальной публикации на эту тему в течение дня.

Ранее он заявлял, что окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 31 марта, а срок подачи заявок кандидатов на пост президента истекает 4 апреля.

Пока в президентских выборах намерены участвовать семь кандидатов: Рафал Тшасковский ("Гражданская коалиция"), Кароль Навроцкий (в его поддержку выступила партия "Право и справедливость"), Холовня (партия "Польша 2050"), Магдалена Беят ("Левые"), Славомир Менцен ("Конфедерация"), Марек Якубяк ("Свободные республиканцы") и Марек Вох (от беспартийных и представителей местного самоуправления).