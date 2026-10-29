Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и президент России Владимир Путин (слева направо) Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре правильно поступил, потребовав от Financial Times исправить публикацию, в которой говорится, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом прочитал им "историческую лекцию", заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация, дезинформация. Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав", - сказал он журналистам.

Комментарий Ушакова выложен в канале "RT на русском" в Мах.

Financial Times ранее сообщила, что в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре Путин прочитал им продолжительную лекцию по истории славян и России. Позднее Стёре сказал норвежском телеканалу TV 2, что представители Норвегии и Финляндии попросили FT исправить эту публикацию, потому что это была неправда. В FT заявили, что исправлять текст не будут.