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Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и президент России Владимир Путин (слева направо)
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре правильно поступил, потребовав от Financial Times исправить публикацию, в которой говорится, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом прочитал им "историческую лекцию", заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация, дезинформация. Об этом речь не шла совершенно. И норвежский премьер-министр здесь прав", - сказал он журналистам.

Комментарий Ушакова выложен в канале "RT на русском" в Мах.

Financial Times ранее сообщила, что в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре Путин прочитал им продолжительную лекцию по истории славян и России. Позднее Стёре сказал норвежском телеканалу TV 2, что представители Норвегии и Финляндии попросили FT исправить эту публикацию, потому что это была неправда. В FT заявили, что исправлять текст не будут.

Владимир Путин Юрий Ушаков Financial Times Финляндия Норвегия Александр Стубб Йонас Гар Стере
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