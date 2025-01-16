Уолл-стрит закрылась в плюсе

Nasdaq вырос на 2,5%, S&P 500 - максимально за 10 недель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%.

Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Экономическая активность в США в конце 2024 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Потребительские расходы умеренно выросли, большинство из 12 округов страны сообщили о значительных розничных продажах в праздничный период, которые превзошли ожидания.

Акции JPMorgan Chase & Co. подорожали на 2% по итогам торгов. Крупнейший американский банк нарастил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в четвертом квартале 2024 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Goldman Sachs Group повысил капитализацию на 6%. Банк увеличил чистую прибыль в минувшем квартале более чем вдвое, и результат с запасом превзошел ожидания аналитиков.

Бумаги Citigroup Inc. прибавили в цене 6,5%. Кредитная организация вернулась к чистой прибыли в октябре-декабре, повысив выручку на 12,3%.

Wells Fargo & Co. в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем на 47%, однако выручка снизилась на 0,5% и не оправдала прогноз экспертов. Рыночная стоимость этого банка выросла на 6,7%.

Котировки акций Bank of New York Mellon прибавили 8% благодаря рекордным чистой прибыли и выручки по итогам 2024 года.

Инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, также отчиталась о годовом рекорде, зафиксировав максимальный в своей истории приток средств инвесторов. Ее капитализация повысилась на 5,2%.

Чипмейкер Intel Corp. нарастил рыночную стоимость на 2,7% после новостей о планах отделить глобальное венчурное подразделение и сделать его самостоятельным инвестфондом.

Цена бумаг Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поднялась на 3,9%. The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние коммуникации компании сообщила, что та намерена сократить 5% сотрудников по итогам проверки показателей эффективности.

Поставщик стройматериалов Beacon Roofing Supply увеличил капитализацию на 7,7% после новостей о заявке на ее покупку за $11 млрд от технологической QXO.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,65% и составил 43221,55 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на максимальные за 10 недель 1,83% - до 5949,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,45% и составил 19511,23 пункта.