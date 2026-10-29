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Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС

Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС
Фото: Michel Porro/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС наряду с другими вопросами обсуждают в четверг в Брюсселе предстоящую зиму в Европе, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен.

"Для многих европейских граждан это будет непростое время, мы прекрасно это понимаем. К сожалению, в среднем около 50 млн европейцев не могут должным образом отапливать свои дома из-за высоких цен на энергоносители в Европе в этом году. Вероятно, это число будет еще выше, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить эти трудности", - сказал еврокомиссар журналистам в Люксембурге "на полях" заседания Совета ЕС по энергетике.

При этом он призвал государства-члены "сделать все возможное, чтобы как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива", для чего необходимо развивать возобновляемые источники энергии и повышать энергоэффективность.

"Переходите на электрические системы отопления, отказываясь от газовых и нефтяных котлов. Внедряйте электрические тепловые насосы, заменяйте автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили – все эти меры можно поддержать, и они способны принести реальный результат даже в краткосрочной перспективе", - сказал член ЕК.

Он признал, что многие европейские компании также переживают тяжелый период.

"Промышленным предприятиям становится все труднее конкурировать из-за высоких цен, поэтому поддержка бизнеса в этой сложной ситуации – один из главных пунктов нашей повестки. Я прекрасно понимаю, что у многих государств-членов возникает соблазн напрямую субсидировать использование ископаемого топлива, и в ряде случаев это может быть необходимо, особенно когда речь идет о наиболее уязвимых группах населения. Тем не менее, я призываю государства-члены делать это исключительно точечно и на временной основе", - добавил Йоргенсен.

Отвечая на вопросы, он отметил, что ЕС для преодоления нынешнего кризиса находится в лучшем положении, чем это было в 2022 году.

"Мы диверсифицировали источники поставок: раньше мы получали из России 45% необходимого нам газа. Очевидно, что такая зависимость делала нас крайне уязвимыми. Теперь мы получаем газ от различных поставщиков по всему миру. Ситуация, безусловно, изменилась", - считает еврокомиссар по энергетике.

Вместе с тем Йоргенсен указал на то, что нынешний кризис "усугубляется тем, что он затрагивает также нефть и нефтепродукты".

"Мы не ожидаем кризиса, связанного с физической нехваткой энергоресурсов, однако сегодня я хочу особо подчеркнуть перед министрами следующий момент: даже если формально кризиса с доступностью самих энергоресурсов нет, для граждан, которые не могут позволить себе купить бензин для автомобиля или оплатить отопление своего дома, наличие топлива на рынке не имеет никакого значения, когда они не в состоянии его приобрести", - резюмировал Йоргенсен.

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