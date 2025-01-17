Мощность газопровода из РФ в Иран может стартовать с 2 млрд куб. м и дойти до 55 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объёмов, до 2 миллиардов кубических метров, а в целом это может выйти на объёмы поставки в рамках 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал российский президент.

"Есть и возможное направление сотрудничества в сфере нефти", - добавил он.