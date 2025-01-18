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В Иране убили двух судей у здания Верховного суда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники иранских правоохранительных органов проводят расследование совершенного в субботу убийства двух судей близ здания Верховного суда страны, сообщает агентство Mehr.

Утром вооруженный человек напал на судей, а затем совершил самоубийство.

Агентство называет погибших "опытными судьями". Кроме того, ранение получили один их коллега и телохранитель.

Mehr отмечает, что следователи в настоящее время "начали поиск и задержание других организаторов теракта".

Иран
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