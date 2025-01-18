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Что произошло за день: суббота, 18 января

Повторные выбросы мазута в Анапе, заражение гепатитом в камчатском онкодиспансере, убийство двух судей в Иране

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Повторные выбросы мазута найдены на 13 участках побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Специалисты укрепили бетонными блоками вал вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239" для его защиты от шторма.

- Израильские военные заявили о готовности к тому, чтобы начать выполнять первую фазу соглашения о перемирии в секторе Газа в воскресенье утром.

- На Камчатке пациенты онкодиспансера заразились гепатитом, в учреждении временно закрыли кабинет компьютерной томографии из-за нарушения санитарных правил и гигиенических норм.

- В Иране вооруженный человек убил двух судей у здания Верховного суда и покончил с собой.

- Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open, одержав победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Также в четвертом круге продолжат борьбу Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. В мужском одиночном разряде все пятеро россиян выбыли из турнира.

- Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры в конце сезона. Пятикратный олимпийский чемпион намерен отдать приоритет семье.

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