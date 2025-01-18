Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей вновь ограничено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 20:40 по Москве 18 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что введенные ограничения действуют до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в субботу, с 11:40 по Москве проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для большегрузов. Причиной также стало ухудшение погоды на территории Грузии. Движение было возобновлено с 16:00 субботы.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.