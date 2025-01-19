Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - н. п. Ларс в обоих направлениях с 7:50 минут 19 января 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу с 20:40 проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для большегрузов. Причиной стало непогода в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.