Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 51 км к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак) в составе города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:15 мск в воскресенье, находился примерно в 154 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.