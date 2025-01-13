Власти Японии после землетрясения магнитудой 6,9 объявили об опасности цунами

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в понедельник у юго-восточного побережья острова Кюсю, сообщает телеканал NHK.

Эпицентр располагался около префектуры Миядзаки на глубине 30 км.

После землетрясения объявлено об опасности возникновения цунами для префектуры Миядзаки и для префектуры Коти, которая находится на юге острова Сикоку. Власти призывают не находиться в море и уйти подальше от береговой линии.