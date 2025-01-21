Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в энергетике для стимулирования добычи ресурсов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов, передает телеканал NBC News.

"Это означает, что вы можете сделать все, что нужно, чтобы решить эту проблему. (...) И у нас действительно сложилась чрезвычайная ситуация", - заявил Трамп во время подписания документа в Овальном кабинете.

Телеканал уточняет, что данная декларация позволяет Трампу стимулировать производство энергии в США, включая бурение на Аляске.