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Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в энергетике для стимулирования добычи ресурсов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов, передает телеканал NBC News.

"Это означает, что вы можете сделать все, что нужно, чтобы решить эту проблему. (...) И у нас действительно сложилась чрезвычайная ситуация", - заявил Трамп во время подписания документа в Овальном кабинете.

Телеканал уточняет, что данная декларация позволяет Трампу стимулировать производство энергии в США, включая бурение на Аляске.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскМелания Трамп прибыла в КапитолийБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонПрезидент США Дональд Трамп выступает на церемонии инаугурацииОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и основатель Tesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурацииИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Дональд Трамп США
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