Уолл-стрит выросла во вторник

Dow Jones прибавил более 1%

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи на рабочем месте Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе сессию во вторник.

В понедельник торги в Штатах не проводились из-за государственного праздника, и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации.

В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ю пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая.

"Рисковые активы получают поддержку от ожиданий дерегулирования, а также от того, что ситуация с пошлинами оказалась не настолько плохой, как многие опасались, - отметил старший экономист Jefferies Мохит Кумар. - При этом мы признаем наличие повышенной волатильности".

Между тем Трамп пообещал наращивать объемы добычи нефти, и на этом цена бумаг нефтесервисной компании SLB (SPB: SLB) выросла на 0,4%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подорожали на 4,2%. Американская компания, выпускающая десятки тысяч различных товаров, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 23%, но скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы экспертов.

Тем временем цена бумаг KeyCorp (SPB: KEY) снизилась на 3,6% из-за того, что банк завершил прошлый квартал с чистым убытком, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий экспертов.

D.R. Horton Inc. (SPB: DHI), одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости, в первом квартале 2025 финансового года снизила чистую прибыль и выручку. Капитализация компании опустилась на 2,7%, хотя показатели оказались лучше прогнозов рынка.

Брокер Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 76% в годовом выражении и нарастил выручку на 20%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Котировки акций компании подскочили на 5,9%.

Рыночная стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 3,2% после того, как аналитик Jefferies Эдисон Ли понизил рекомендацию для её акций до "ниже рынка" с "держать".

Акции General Motors (SPB: GM) выросли в цене на 5,7% после улучшения рекомендаций для них со стороны аналитиков Deutsche Bank до "покупать" с "держать" на фоне хороших показателей в Китае и агрессивного выкупа акций.

Значение Dow Jones Industrial Average повысилось на 1,24% и составило 44025,81 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие более чем на 3%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,88% - до 6049,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,64% и составил 19756,78 пункта.