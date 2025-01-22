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Число жертв аномального холода на юге США выросло до десяти человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - До десяти человек увеличилось число погибших из-за аномально холодной погоды в южных штатах США, сообщает в среду The New York Times.

Ранее американские СМИ писали о четырех жертвах.

Случаи летального исхода зафиксированы, в частности, в Техасе, Алабаме, Джорджии.

Метеорологические службы США призывают автомобилистов, находящихся в охваченных аномальным холодом районах, не пользоваться личным транспортом и остаться дома, поскольку из-за гололедицы за последние дни по всей стране произошли сотни крупных ДТП.

В двух аэропортах Хьюстона в Техасе отменены все рейсы. В общей сложности по стране за последние три дня отменили более 2 тыс. авиарейсов, еще около 13 тыс. были задержаны.

В большинстве южных штатов, включая Луизиану, Миссисипи и Алабаму, объявили первое в их истории чрезвычайное положение из-за снежной бури. Многие школы приостановили работу.

Арктический циклон пришел на территорию США на выходных. Прогнозируется, что экстремальная погода сохранится на протяжении еще нескольких дней.

США Техас
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