Советник верховного лидера Ирана призвал Ирак избегать действий в интересах администрации США

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Властям Ирака нужно проявлять взвешенный подход в управлении своими границами и не содействовать политике США, заявил в субботу советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

"Иран в самые трудные дни стоял рядом с народом Ирака всем, чем мог, и доказал свою дружбу. Эта неразрывная связь обязывает Багдад быть бдительным в вопросах границ, чтобы не стать инструментом в руках врагов ислама и не подыгрывать политике преступника американского президента Дональда Трампа", - написал он в соцсети X.

Ранее на этой неделе первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что иранские власти все активнее используют транспортные пути, не связанные с югом страны, с целью обойти морскую блокаду США иранских портов.

В минувший вторник премьер Ирака Али аз-Зейди распорядился, чтобы силы федерального правительства взяли под контроль все пограничные переходы в Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин.

Багдад также остановил работу двух погранпереходов, которыми ранее управляло правительство автономного Иракского Курдистана. По данным издания, речь идет о КПП "Аль-Валид" на границе с Сирией и "Башта" на границе с Ираном.

Президент США Дональд Трамп приветствовал стремление аз-Зейди пресечь незаконный вывоз иракской нефти, укрепить государственную власть и поставить под контроль государства все запасы вооружений в Ираке.