Министерство труда Великобритании подверглось кибератаке

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министерство труда и пенсий Великобритании подтвердило, что недавний сбой в работе его информационных систем, из-за которого часть сервисов была отключена на несколько дней, стал следствием кибератаки, сообщают в ночь на воскресенье британские СМИ.

"Совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным центром координации кибербезопасности мы устанавливаем причины попытки несанкционированного доступа к нашим системам. В министерстве есть детально отработанные планы действий на подобные случаи - их без промедлений применили" - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент выявили 26 ноября; в качестве меры предосторожности ряд сервисов отключили, и некоторые из них недоступны до сих пор. При этом в министерстве заверили, что нет свидетельств компрометации персональных данных, а выплаты пенсий и пособий продолжаются в штатном режиме.