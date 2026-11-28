Группа вооруженных людей захватила судно в Аденском заливе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Судно, шедшее через Аденский залив южнее берегов Йемена, оказалось захвачено группой неизвестных лиц, сообщает в субботу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило информацию об инциденте в 118 км к юго-востоку от Бархафа, Йемен. Капитан грузового судна передал сообщение, что на борт без разрешения поднялись вооруженные люди", - информирует Управление.

В данный момент захватчики контролируют судно. Местным властям направлено предупреждение об угоне судна.

Экипажам судов рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности, пока власти ведут расследование инцидента.