Захватившие судно в Аденском заливе вооруженные люди ушли с него

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Группа вооруженных лиц, которые взяли на абордаж грузовое судно в Аденском заливе у берегов Йемена, покинули его в субботу, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Экипаж находится в безопасности, судно идет в порт назначения", - говорится в сообщении.

UKMTO не уточняет, кем могли быть захватчики и какими мотивами руководствовались.

Инцидент с перехватом управления судном произошел в 118 км к юго-востоку от прибрежного города Бархаф в Йемене.

Экипажам судов рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности, пока власти ведут расследование инцидента.