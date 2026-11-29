ВМС Ирана сообщили о подрыве танкера к востоку от Ормузского пролива

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Ирана заявили, что нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся в районе к востоку от Ормузского пролива, передает агентство Mehr.

Уточняется, что подрыв произошел, когда сразу три танкера вошли в несанкционированную Ираном зону.

"Три нарушивших правила нефтяных танкера вошли в запретную зону, и одно из судов подорвалось на мине, что привело к пожару на его борту", - сообщили в ВМС.

Там добавили, что после взрыва два сопровождавших танкер судна изменили курс и вернулись в Персидский залив.