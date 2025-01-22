Литва смягчит ограничения на экспорт товаров двойного назначения авиатранспортом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в среду одобрило предложение министерства экономики и инноваций о смягчении ограничений на экспорт товаров двойного назначения воздушным транспортом в третьи страны, введенных предыдущим правительством.

Заседание кабинета министров транслировалось в YouTube.

Согласно новому порядку, такой экспорт наземным транспортом по-прежнему будет запрещен, однако перевозка воздушным транспортом будет разрешена в соответствии с европейскими регламентами. Возможные санкционные риски могут регулироваться процедурами лицензирования экспорта.

Кроме того, экспортеры будут обязаны включать в договоры с покупателями запрет на реэкспорт товаров в Россию или другие третьи страны. Нарушение санкций повлечет за собой запрет на торговлю только для нарушителя, а не для всех предприятий.

Министр экономики и инноваций Лукас Савицкас ранее говорил, что Литва может эффективно контролировать реализацию санкций против России и гарантировать, что товары двойного назначения не попадут на российский рынок.

В декабре прежнее правительство Литвы запретило экспорт тысяч товаров двойного назначения воздушным транспортом в третьи страны (за пределы государств ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли), за исключением США, Японии, Великобритании, Южной Кореи, Австралии, Канады, Новой Зеландии.