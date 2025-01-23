Госсекретарь США планирует посетить Панаму для обсуждения Панамского канала

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новый госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует нанести визит в Панаму, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Визит в Панаму должен состояться в условиях острого недовольства местных властей комментариями президента США Дональда Трампа, который намерен вернуть Штатам контроль над Панамским каналом.

По словам источников газеты, Рубио использует поездку для обсуждения "как минимум двух вопросов, стоящих во главе повестки дня внешней политики Трампа: сокращение нелегальной миграции и планы американского президента в отношении канала".

Помимо Панамы Рубио, намерен посетить Гватемалу и Сальвадор, которые "также служили основными перевалочными пунктами для мигрантов, пытающихся добраться до южной границы США", пишет Politico.

Трамп заявил в понедельник, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним.

"Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад", - сказал он после вступления в должность президента.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, отверг претензии Трампа на Панамский канал.

"От имени народа Панамы я должен целиком и полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа (...). Я повторю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", - говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией президента.