Президент Панамы надеется урегулировать с США спорные вопросы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Панамы Хосе Рауль Мулино выразил уверенность, что сможет решить все спорные вопросы с администрацией США по поводу Панамского канала, передает EFE.

"Сейчас непростой период в том, что касается наших отношений с США. Верю, что спорные вопросы будут решены, - заявил Мулино. - Мы не заинтересованы в конфликтах, конфронтации, тем более, что никаких причин для конфликтов нет".

Мулино заверил, что опасения США по поводу того, что Китай может де-факто контролировать работу Панамского канала, лишены оснований.

"Если бы хотя бы треть этих утверждений оказалась правдой, то тогда у нас были бы проблемы. Однако на самом деле проблем нет", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом и США восстановят контроль над ним.

"Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад", - сказал Трамп после вступления в должность.