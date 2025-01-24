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Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

Цена акций GE Aerospace по итогам торгов выросла на 6,6%, до максимальных с 9 октября 2007 года $200,8 за штуку. Бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. увеличило чистую прибыль в минувшем квартале на 20%, а скорректированный результат и выручка заметно превзошли прогнозы рынка. Компания также намерена выкупить собственные акции на $7 млрд и повысить дивиденды на 30% в этом году.

Alaska Air Group нарастила рыночную стоимость на 2,2%. Авиакомпания вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале, зафиксировав скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Union Pacific Corp. увеличила капитализацию на 5,2%. Чистая прибыль железнодорожного оператора в октябре-декабре поднялась на 7%, что оказалось лучше прогнозов рынка. При этом выручка компании ожиданий не оправдала.

Бумаги American Airlines Group потеряли в цене 8,7%. Авиакомпания получила рекордную выручку в октябре-декабре, однако ее прогноз на текущий квартал разочаровал рынок.

Капитализация Electronic Arts рухнула на максимальные с 31 октября 2008 года 16,7%. Один из ведущих издателей компьютерных игр в мире ухудшил прогнозы для нынешнего финансового года из-за проблем в сегменте футбольных симуляторов.

Акции Alcoa подешевели на 3,7%, хотя алюминиевая компания завершила четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,92% и составил 44565,07 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,53% - до рекордных 6118,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,22% и составил 20053,68 пункта.

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