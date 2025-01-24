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В Эстонии запретили полеты дронов близ границы с Россией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии запретил полеты беспилотников близ границы с Россией "из-за нестабильной обстановки", сообщает газета Virumaa Teataja.

"За последний год в приграничной зоне участились случаи глушения сигнала GPS, что является проблемой как для агентств, работающих с беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, так и для всех любителей-пилотов", - сказал глава Пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель.

По его словам, ранее местным пилотам дронов направлялась важная информация, "но в связи с возросшими помехами сигнала мы посчитали необходимым ввести временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне для защиты людей и их имущества".

"Разрешения на полеты не будут выдаваться до тех пор, пока ситуация не улучшится", - отметил Пургель.

По данным сайта по глушению сигнала GPS gpsjam.org, в течение последней недели к северу от города Калласте наблюдались постоянные сильные помехи сигнала. Подавление сигнала создавало проблемы для пилотов-любителей, вплоть до того, что связь с беспилотником терялась и он улетал в неизвестном направлении.

Эстония
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