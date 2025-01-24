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КНР отметила большой потенциал для сотрудничества с США, несмотря на разногласия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пекин и Вашингтон могут укрепить сотрудничество и диалог, несмотря на разногласия по ряду вопросов, сообщает в пятницу Global Times со ссылкой на китайское министерство иностранных дел.

"Несмотря на различия и трения между двумя странами, общие интересы и потенциал для сотрудничества крайне обширны, и обе стороны могут активизировать диалог и консультации, основываясь на этом", - заявила в пятницу представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что между Китаем и США установлены взаимовыгодные торговые отношения.

Ранее в ходе интервью Fox News Трамп заявил, что пошлины являются серьезным инструментом влияния на Китай, однако он бы предпочел его не использовать.

Ранее американский президент угрожал ввести 10%-ную пошлину на весь китайский импорт уже с 1 февраля из-за поставок фентанила в США, а в рамках предвыборной кампании он говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами.

Китай США
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