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Контейнерный терминал на юге Китая оказался перегружен из-за угрозы пошлин США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Контейнерный терминал в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) работает в усиленном режиме в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести с февраля 10% пошлины на весь китайский импорт, сообщают в пятницу западные СМИ.

В терминале в районе Яньтянь выстроились вереницы грузовиков и контейнеров, рабочие спешат выгрузить и погрузить больше товаров. Кроме того, приближение китайского Нового года также повлияло на чрезмерную загрузку мощностей в контейнерном терминале.

В период с 20 по 28 января контейнерному терминалу в районе Яньтянь пришлось увеличить на 15% объемы обработки контейнеров.

Ранее американский президент угрожал ввести 10%-ю пошлину на весь китайский импорт уже с 1 февраля из-за поставок фентанила в США, а в рамках предвыборной кампании он говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами.

Однако в интервью Fox News Трамп уверял, что предпочел бы не облагать дополнительными пошлинами товары, импортируемые из Китая.

"У нас есть один большой инструмент влияния на Китай – это пошлины, и они этого не хотят, - сказал Трамп в интервью ведущему Fox Шону Хэннити. - Я бы предпочел их не использовать. Но это огромный инструмент влияния на Китай".

Китай США Дональд Трамп
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