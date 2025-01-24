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Американские ВВС начали вывоз нелегальных иммигрантов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская военно-транспортная авиация начала вывоз из Соединенных Штатов первых групп нелегальных иммигрантов. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь президента Дональда Трампа Каролина Ливитт.

"Рейсы по депортации начались", - написала она в соцсети Х, опубликовав фотографии людей, садящихся в военный самолет.

"Президент Трамп посылает сильный и ясный сигнал всему миру: если вы незаконно въедете в Соединенные Штаты Америки, вас ждут серьезные последствия", отметила она.

Пресс-секретарь опубликовала фотографию посадки иммигрантов на самолет. Телеканал Fox News, ссылаясь на источники в таможенной и пограничной службе США, сообщил, что она была сделана на военном аэродроме Биггс в Форт-Блисс в городе Эль-Пасо в штате Техас.

По ее данным, самолет с 80 пассажирами вылетел в Гватемалу.

Ранее Пентагон сообщил, что предоставит авиацию для депортации более 5 тыс. нелегальных мигрантов, а для пресечения их потока и незаконной торговли окажет помощь в строительстве временных и постоянных физических барьеров.

В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ написала, что Трамп намерен отправить на границу с Мексикой дополнительно 10 тыс. военнослужащих.

США Дональд Трамп
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