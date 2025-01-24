Meta планирует инвестпрограмму на $60-65 млрд в 2025 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в этом году планирует капитальные затраты в диапазоне $60-65 млрд против ожидавшихся $38-40 млрд в 2024 году, написал глава компании Марк Цукерберг в принадлежащей ей соцсети Facebook.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали инвестиции компании в 2025 году на уровне $51,4 млрд.

В частности, Meta намерена построить дата-центр, который будет "настолько большим, что покрыл бы значительную часть Манхэттена", отметил Цукерберг.

Компания также существенно расширит команды специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и хочет превратить чат-бота Meta AI в "ведущего ассистента, обслуживающего более 1 млрд человек".

По словам CEO, у компании есть "капитал для дальнейших инвестиций в предстоящие годы".

Meta рассчитывает, что к концу текущего года у нее будет более 1,3 млн графических процессоров (используются в дата-центрах, в том числе для задач ИИ - ИФ). На такие процессоры у нее может уйти $22,5-33 млрд, полагает аналитик BMO Capital Markets Брайан Пиц (Brian Pitz).

Вероятно, Meta раскроет подробности инвестпрограммы при публикации отчетности на следующей неделе, пишет MarketWatch.

Акции компании дорожают на 1,3% на торгах в пятницу.