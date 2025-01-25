Рубио заявил, что США в отношениях с Китаем будут руководствоваться интересами американского народа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Приоритетом Соединенных Штатов в отношениях с Китаем будет соблюдение интересов американского народа, заявил в телефонной беседе с министром иностранных дел КНР Ван И госсекретарь США Марко Рубио.

"Госсекретарь подчеркнул, что администрация Трампа будет развивать такие отношения между США и КНР, которые продвигают интересы США и ставят американский народ на первое место", - говорится в сообщении представителя госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио "также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов союзникам в регионе и выразил серьезную обеспокоенность по поводу принудительных действий Китая против Тайваня и в Южно-Китайском море".

Как ранее сообщил МИД КНР, Ван И в пятницу призвал Вашингтон поддерживать контакты, урегулировать разногласия и расширять сотрудничество.

Китайский министр подчеркнул необходимость "содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".

Ван И "изложил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу и призвал США отнестись к нему с осторожностью", подчеркнув, что "мы никогда не допустим отделения Тайваня".

В сообщении китайского МИД говорится также, что Рубио назвал отношения между США и Китаем "важнейшими двусторонними отношениями в XXI веке" и заявил о готовности Вашингтона "надлежащим образом разрешать разногласия".

Он заверил, что США "не поддерживают независимость Тайваня" и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива.