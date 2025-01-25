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МИД Азербайджана выразил протест из-за антиазербайджанской кампании в СМИ Ирана

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах посольства Ирана в Баку Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, ему выразили протест по поводу антиазербайджанской кампании в иранских СМИ.

"На встрече ему выражен протест в связи с антиазербайджанской кампанией, открыто проводимой в иранских СМИ, близких к правительственным кругам, а также в адрес руководства Азербайджана", - сообщил МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона заявила, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям и должны быть немедленно пресечены.

Иранский дипломат заверил, что доведет эту информацию до сведения компетентных органов Ирана.

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