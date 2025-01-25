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Власти Армении не планируют внеочередные парламентские выборы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщения СМИ о планируемых в стране внеочередных парламентских выборах, в результате которых будет избран новый глава правительства.

"Нет, в наших планах нет проведения внеочередных выборов", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Очередные выборы в парламент Армении планируются в 2026 году.

"Разговоры о внеочередных выборах были всегда. Что касается моей активности в соцсетях, думаю, это исходит из необходимости обеспечения прозрачности. Это исходит из демократии", - сказал армянский премьер.

Армения Никол Пашинян парламентские выборы
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