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Сенат США утвердил Кристи Ноэм главой министерства внутренней безопасности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сенат США в субботу одобрил на пост главы министерства внутренней безопасности кандидатуру Кристи Ноэм, предложенную президентом Дональдом Трампом, сообщает Associated Press (AP).

"Сенат утвердил Кристи Ноэм на посту министра внутренней безопасности", - информирует агентство.

По данным AP, за кандидатуру Ноэм проголосовали 59 сенаторов, против - 34.

В 2006 году Ноэм выиграла выборы в палату представителей Южной Дакоты. Впоследствии ее переизбирали в палату в 2008-2016 годах.

В 2019 году Ноэм вступила в должность губернатора Южной Дакоты. На выборах 2022 года она была повторно избрана на этот пост.

Ноэм выступает за необходимость решения экономических проблем в США и упрощение налогового кодекса. По ее мнению, США необходимо отказаться от зависимости от иностранной нефти. Кроме того, Ноэм неоднократно выступала в поддержку миграционной политики Трампа.

Министерство внутренней безопасности США курирует, среди прочего, некоторые аспекты миграционной, таможенной политики, работу правоохранительных органов.

сенат США Кристи Ноэм Дональд Трамп
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