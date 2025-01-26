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Спикер палаты представителей пригласил Трампа выступить в Rонгрессе 4 марта

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон пригласил президента Дональда Трампа 4 марта выступить с первым обращением к Конгрессу.

"Для меня большая честь и большая привилегия пригласить Вас выступить на совместном заседании Конгресса США в палате представителей во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы поделиться вашим видением нашего законодательного будущего в рамках программы "Америка прежде всего", - цитируют американские СМИ обращение Джонсона к Трампу.

Спикер добавил: "Ваша администрация и 119-й Конгресс, работая вместе, имеют шанс сделать эти следующие четыре года одними из самых значимых в истории нашей страны".

"Благодаря вашему сильному руководству и смелым действиям в первые дни вашего президентства Соединенные Штаты уже переживают возрождение патриотизма, единства и надежды на будущее", - заявил он.

Белый дом пока не подтвердил присутствие Трампа на совместном заседании 4 марта, однако СМИ считают, что президент примет приглашение.

палата представителей США Майк Джонсон Дональд Трамп
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