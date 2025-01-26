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В Индии отмечают 76-ю годовщину принятия конституции страны

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Жители Индии в воскресенье празднуют День Республики в честь принятия конституции 26 января 1950 года и перехода страны к республиканской форме правления, сообщает Associated Press (AP).

В память об этом историческом событии на церемониальном проспекте Картавьяпатх ("Дорога долга") в Нью-Дели прошел парад, за которым наблюдали десятки тысяч зрителей. Парад посетили президент Индии Драупади Мурму и премьер Нарендра Моди. Главным зарубежным гостем стал президент Индонезии Прабово Субианто; кроме того, в марше приняли участие 342 военнослужащих и музыкантов индонезийских вооруженных сил. AP отмечает, что это первый раз, когда военные страны АСЕАН участвуют в зарубежном параде.

Шествие продолжалось 90 минут, на нем демонстрировали созданные Индией образцы вооружений, включая танки, БМП, ракетные установки и радарные системы. Также прошли солдаты регулярных войск и военизированных формирований, с оркестрами. Над Дели пролетели истребители, в том числе Dassault Rafale, вертолеты и транспортные самолеты.

Кроме того, 5 тыс. артистов играли марши, исполнили свыше 40 танцевальных номеров из разных частей Индии, показывали трюки на мотоциклах. По проспекту провезли карнавальные платформы, рассказывающие о культурном многообразии Индии, в том числе о проходящем с 13 января по 26 февраля Маха Кумбха Мела - обряде массового паломничества индусов к святым местам. Он считается самым крупным религиозным праздником в мире: ожидается, что в этом году его посетят 400 млн человек.

Также парады прошли в административных центрах штатов Индии и в других городах, при повышенных мерах безопасности.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил руководителей Индии с Днем Республики.

Индия
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