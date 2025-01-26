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В Австралии отмечают день прибытия первого флота с колонистами

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Австралийцы в воскресенье отмечают День Австралии - день прибытия в 1788 году первого флота с колонистами в бухту Сидней-Коув и провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем Австралии, передает Associated Press.

Вместе с тем защитники прав коренных австралийцев называют 26 января "днем вторжения", проводят в этот день акции протеста. Недовольные несли в том числе палестинские флаги, заявляли о параллелях между австралийскими аборигенами и палестинцам.

В Сиднее в воскресенье полиция насчитала 15 тыс. человек, участвующих как в празднествах, так и в акциях протеста; в Мельбурне - 25 тыс. человек.

В преддверии праздника, по данным западных СМИ, неизвестные повредили две статуи в Мельбурне: одна изображает фермера, бизнесмена и одного из основателей Мельбурна Джона Бэтмана; другая посвящена австралийским солдатам, участвовавшим в Первой мировой войне.

Ранее 26 января было выходным для госслужащих. Однако в 2023 году правительство премьера Энтони Албаниза, лидера Австралийской лейбористской партии, разрешило служащим работать в праздник и брать выходной в другой день. Его политика вызывает критику со стороны лидера оппозиции и главы Либеральной партии Питера Даттона.

"Если премьеру не хватает сил сопротивляться мэрам и другим, кто не хочет отмечать День Австралии, то наша страна - в более серьезной беде, чем мы осознавали", - заявлял Даттон.

Он обвинял Албаниза в попытках заручиться поддержкой Австралийской партии зеленых: она не признает праздник 26 января. Многие полагают, что Австралийская лейбористская партия потеряет большинство в парламенте по итогам следующих выборов, и ей потребуется поддержка "зеленых" для создания правительства меньшинства. Кроме того, Даттон заявил, что правительство Албаниза концентрирует внимание на правах коренных австралийцев вместо проблемы кризиса стоимости жизни, с которым сталкиваются многие австралийцы, в том числе из-за инфляции.

В свою очередь Албаниз обвинил Даттона в том, что он отклонил его приглашение присоединиться к празднованию Дня Австралии в Канберре, и что тем самым он провоцирует политические разногласия. Даттон в итоге принял участие в церемонии предоставления австралийского гражданства в своем родном городе Брисбен.

"Почему вы не принимаете участие в общенациональных мероприятиях, если хотите быть национальным лидером?" - отметил Албаниз.

Федеральные выборы в Австралии должны пройти не позже 17 мая 2025 года.

Австралия
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