Поиск

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В НАТО собираются согласовать процедуру, которая позволит безопасно передавать производителям вооружений засекреченные данные о планах альянса по наращиванию его арсеналов, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, в НАТО запускают процесс, который приведет к предоставлению оборонной промышленности совершенно секретных сведений о показателях военного потенциала, определяющих, какое вооружение и оборудование должны производить страны-члены альянса", - информирует агентство.

"Источники сказали, что альянс ищет способ передавать совокупные плановые показатели в безопасном для использования формате с целью убедить компании наращивать свои производительные мощности. По словам одного собеседника, этот шаг потребует консенсуса среди стран альянса, может быть одобрен в предстоящие месяцы", - отмечает Bloomberg.

Агентство уточняет, что инициатива должна способствовать росту выпуска военной продукции странами НАТО, и что она идет в русле призывов генсека НАТО Марка Рютте "перейти к мышлению военного времени".

Вместе с тем НАТО начала постепенно открывать доступ ЕС к своим засекреченным военным стандартам; попутно альянс ведет их ревизию и обновление. Они направлены на то, чтобы добиться оперативной совместимости между войсками разных стран альянса; к примеру, речь идет об использовании военными одной лексики. В свою очередь ЕС, ознакомившись со стандартами, сможет и сам привести к единой системе собственные нормативы в отношении военных средств или технологий двойного назначения вроде радиочастот.

Источники уточняют, что эта программу инициировал сам Рютте. Bloomberg напоминает, что генсек добивается цели усилить связи между НАТО и ЕС.

ЕС НАТО Марк Рютте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армия США готовится перебросить на границу с Мексикой тысячи военных с техникой

Лукашенко назвал размещенное в Белоруссии ядерное оружие РФ гарантией мира в стране

ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы президента можно считать состоявшимися

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн жителей сектора Газа

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

В Белоруссии в воскресенье выберут президента республики

В Белоруссии в воскресенье выберут президента республики

КНДР провела успешное испытание управляемой крылатой ракеты

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе298 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5759 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2137 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });