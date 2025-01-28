Лидер левой немецкой партии намерена противостоять увеличению оборонных расходов Германии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сара Вагенкнехт, возглавляющая левую немецкую партию "Союз Сары Вагенкнехт", намерена препятствовать попыткам властей Германии увеличить лимиты заимствований финансовых средств, предназначенных на увеличение оборонных расходов.

"Речь идёт просто о том, чтобы покупать всё больше и больше оружия, вкладывать всё больше и больше денег в вооружения и вместе с тем залезать в долги. Я думаю, это абсурд", - сказала Вагенкнехт изданию Financial Times (FT).

В то же время лидер партии отметила, что поддержит рост заимствований для наращивания инвестиций в инфраструктуру Германии. Вагенкнехт также подчеркнула, что оборонные траты Германии должны быть существенно меньше 2% от ВВП.

FT напоминает, что опросы общественного мнения показывают популярность "Союза Сары Вагенкнехт" в 5%; вместе с тем Вагенкнехт не против работать с "Альтернативой для Германии", имеющей поддержку в 20%. Вместе обе партии на парламентских выборах 23 февраля могут получить треть мест, тем самым получив возможность блокировать попытки правительства значительно увеличить государственный долг. Для такого шага нужна поддержка не менее двух третей парламентариев.

Лидер консервативного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, который, судя по опросам, пользуется наибольшей популярностью среди немцев, поддерживает ограничения на заимствования. В то же время Мерц обещает модернизацию вооружённых сил и поддержку Украины.

В свою очередь, Вагенкнехт выступала против любого участия Германия в возможном развертывании международных миротворцев на Украине. "Нам нужны там силы ООН, но они должны быть от государств, которые теперь играют роль посредников в ходе конфликта", - сказала лидер партии. Она упомянула Бразилию, КНР и Турцию.

В конце декабря FT со ссылкой на источники передала, что команда на тот момент избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским союзникам по НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

В январе вице-канцлер Роберт Хабек, кандидат в канцлеры от "Союза 90/Зелёные", предлагал увеличить практически в два раза оборонный бюджет Германии. В ответ канцлер страны Олаф Шольц, кандидат от Социал-демократической партии Германии, высказался против данной идеи. До этого Шольц заверял, что теперь Берлин будет регулярно тратить 2% от ВВП на оборону, как того требуют критерии НАТО.

Мерц разъяснял, что властям Германии нужно первым делом достичь показателя в 2% от ВВП на оборону, требуемого НАТО, прежде чем начинать разговоры о ещё более значимом наращивании военных расходов.